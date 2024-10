El Mando del Frente Interior publica nuevas directivas para Tel Aviv y Jerusalén

El Comando del Frente Interior emitió nuevas directivas para Israel central y Jerusalén el martes, tras la invasión del Líbano el lunes.

Se pueden llevar a cabo actividades educativas en áreas donde se pueden alcanzar áreas seguras, como en las zonas de Carmel, Wadi Ara, Menashe, Shomron, Sharon, Dan, Yarkon, Shfela, Jerusalén y Shfelat Yehuda.

Las reuniones están limitadas a 30 personas en espacios abiertos y a 300 personas en espacios cerrados.

En cuanto a los lugares de trabajo, el Comando del Frente Interior dijo que las actividades pueden continuar con normalidad, siempre y cuando las personas puedan llegar a un espacio protegido en 90 segundos.

Las directivas estarán vigentes hasta el 5 de octubre a las 8 p.m.

La Policía de Israel anunció el martes que estaban listos para implementar las directivas del Comando del Frente Interior.

Como resultado, varios eventos con grandes audiencias no se llevarán a cabo, incluidas las principales oraciones de selichot en el Muro Occidental la noche del martes.

El Foro de Familias de Rehenes dijo que como resultado de las directivas, las manifestaciones de las familias de rehenes programadas para este sábado por la noche en Tel Aviv y Jerusalén no se llevarán a cabo.

Sirenas en Tel Aviv

Esto sucede después de que un hombre de unos 50 años y otro de unos 30 resultaran heridos tras las sirenas que sonaron en Israel central el martes, informó Magen David Adom (MDA).

Las FDI dijeron que las alertas se habían activado debido a proyectiles que fueron disparados a Israel desde Líbano, algunos de los cuales fueron interceptados.