La familia Bibas no fue asesinada, "Hamas tiene una causa legítima", afirma Rima Hassan

La familia Bibas no fue asesinada y la causa de Hamas es "legítima", afirmó la política franco-palestina Rima Hassan a Radio Sud de Francia, solo unos días después de que se le negara la entrada a Israel.

Los comentarios, hechos en una entrevista con Jean-Jacques Bourdin el jueves, se producen tras las extensas, consistentes y continuas actividades y retórica anti-Israel de Hassan.

Bourdin mencionó el funeral de Kfir, Ariel y Shiri Bibas el miércoles, agregando que fueron "asesinados".

Hassan, política de La France Insoumise y miembro del Parlamento Europeo, rechazó esta afirmación con un rotundo "no" a la sugerencia. Continuó lamentando la falta de una "revisión de la prensa sobre el tema antes de abrir este tema".

"No sé quién está preparando los archivos aquí, pero quizás el método necesita ser revisado un poco", agregó.

El 19 de febrero, Hassan tuiteó "Kfir, Ariel y Shiri Bibas fueron asesinados por un ataque israelí. Esto también fue comunicado y confirmado en noviembre de 2023."

Los hallazgos forenses oficiales publicados el 21 y 22 de febrero confirmaron que los bebés y su madre fueron asesinados en cautiverio por terroristas de Gaza en noviembre de 2023, justo un mes después de su secuestro, y no fueron asesinados por un ataque de la Fuerza Aérea Israelí, como Hamas afirmó originalmente.

Bourdin le preguntó si los bebés habrían muerto si Hamas no los hubiera secuestrado. Ella respondió diciendo: "¿Habría habido Hamas y, en particular, los ataques del 7, si no hubiera existido una ocupación ilegal y un bloqueo ilegal impuesto a la Franja de Gaza durante décadas?"

"Hamas, es originalmente un movimiento religioso que luego se estructuró en un grupo político", continuó. "Fue elegido y luego desarrolló una ala armada. Eso es lo que es Hamas. Su modus operandi es terrorista, al igual que el FLN, al igual que el partido de Mandela. A menudo se ven este tipo de ataques en movimientos descolonizadores, desafortunadamente, es un continuo histórico."

"Hamas tiene una causa legítima si nos referimos a las resoluciones de la ONU. Las resoluciones de la ONU son muy claras sobre el derecho de los pueblos colonizados a recurrir a la lucha armada, pero no significa que todos los métodos de lucha armada estén justificados."

"Le Hamas a une action légitime, mais ce n'est pas parce que les résolutions de l'ONU sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à la lutte armée que les processus de lutte armée justifient tout" rappelle @RimaHas pic.twitter.com/fa4bDhsl5I — Sud Radio (@SudRadio) February 27, 2025

Prohibición de Israel

El 24 de febrero, a Hassan se le negó la entrada a Israel en el aeropuerto Ben-Gurion junto con otros miembros de una delegación oficial del Parlamento Europeo.

Hassan y otros funcionarios tenían previsto visitar Cisjordania en un viaje que al parecer había recibido la aprobación previa de las autoridades israelíes.

En respuesta a la negativa, Hassan dijo: "El Estado de Israel quiere evitar que los representantes electos vean la magnitud de las violaciones de derechos humanos que realiza sobre el terreno."

Ese mismo día, se informó que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo pidió al Ministro del Interior Moshe Arbel que bloqueara su entrada.

Hassan ha llamado públicamente a boicotear empresas comerciales que operan en Israel, ha participado en iniciativas para boicotear Israel y ha publicado contenido que promueve sanciones contra el estado.

El ministro de la diáspora Amichai Chikli declaró: "Israel no está obligado a permitir la entrada de ningún representante oficial de un país extranjero si participan en boicotearlo y socavar su legitimidad".

¿Quién es Rima Hassan?

Hassan es una abogada de 32 años que se graduó de la Universidad de la Sorbona con experiencia en derecho internacional.

Nació en el campamento de Neirab cerca de Aleppo en Siria, un asentamiento establecido para refugiados palestinos. Hassan se mudó a Francia a la edad de nueve años y se convirtió en ciudadana francesa naturalizada en 2010.