La Tercera Guerra del Líbano está en marcha. Esto es lo que hay que saber

(JTA) — La lucha está en marcha entre las tropas israelíes y los combatientes de Hezbolá a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano.

Lo que aún no está claro: Cuántos lucharán, cuánto tiempo permanecerán allí, cuántas personas serán asesinadas y si el conflicto ardiente entre Hezbolá e Israel, tras un año de derramamiento de sangre, cruzará el punto de inflexión hacia una guerra total. También no está claro qué se necesitará para asegurar el norte de Israel lo suficiente como para que los civiles que han sido evacuados de la región durante casi un año puedan regresar de forma segura.

Lo que está claro es que Israel parece decidido a asestar un golpe decisivo contra un grupo terrorista que, durante décadas, ha representado una amenaza formidable, incluso ante posibles costos elevados. Durante el último año, Hezbolá ha lanzado misiles sobre Israel casi a diario, con Israel respondiendo al fuego.

Durante todo ese tiempo, el conflicto parecía ser una distracción en comparación con el enfoque de la campaña militar de Israel: la agotadora guerra contra Hamas en Gaza. Pero en las últimas dos semanas las cosas han cambiado: Israel ha matado al líder de Hezbolá y a varios de sus lugartenientes; ha agotado el arsenal de misiles del grupo terrorista; y ha preparado a su propia población para otra guerra en su frontera.

Los israelíes parecen apoyar una guerra en Líbano. Pero las invasiones anteriores en el país han tenido resultados inconclusos y han costado a Israel en términos de vidas de sus soldados y su reputación internacional. Combatientes del grupo terrorista chií libanés Hizbulá asisten al funeral del máximo comandante militar del grupo, Ibrahim Aqil, en los suburbios del sur de Beirut, el 22 de septiembre de 2024. (credit: AFP PHOTO)

Esto es lo que hay que saber sobre la incipiente Tercera Guerra del Líbano de Israel.

Israel y Hezbolá han estado luchando durante mucho tiempo.

Las tensiones aumentan con Hezbolá

Las primeras décadas de la existencia de Israel lo vieron librar guerras repetidas contra Egipto y Siria. Las últimas décadas lo han visto librar guerras repetidas contra Hamas y Hezbolá.

Hezbolá fue fundado a raíz de la invasión de Israel a Líbano en 1982. Esa invasión estaba dirigida principalmente contra otro antiguo enemigo: la Organización para la Liberación de Palestina. Pero pronto los soldados israelíes se encontraron luchando contra Hezbolá, un grupo terrorista islamista dedicado a la destrucción de Israel.

Los soldados israelíes ocuparon una franja del sur del Líbano hasta el año 2000, principalmente enfrentando ataques de Hezbolá, que también mató a cientos de soldados estadounidenses en dos ataques en 1983 a la embajada de EE. UU. y a un cuartel militar.

Seis años después, los dos bandos volvieron a enfrentarse cuando Hezbolá secuestró a dos soldados israelíes. Israel invadió nuevamente el Líbano, pero la guerra se consideró un fiasco en Israel: Más de 100 soldados israelíes y cientos de combatientes de Hezbolá murieron, al igual que decenas de civiles israelíes y más de 1,000 civiles libaneses.

Lo más importante es que Hezbolá permaneció intacto. El grupo terrorista ha ignorado una resolución de las Naciones Unidas que le pide que se retire al norte del río Litani, lo que habría creado una zona de seguridad en el sur del Líbano.

Desde entonces, Hezbolá ha sido el proxy más financiado de Irán, una fuerza estimada en hasta 100,000 combatientes (pero quizás con la mitad de ese número) y cientos de miles de misiles. Sus cohetes podrían alcanzar prácticamente todo Israel.

Desde 2006, el grupo ha demostrado ser un aliado leal y útil para Irán. Sus combatientes apoyaron el régimen dictatorial de Bashar Assad en la guerra civil siria, y ha creado lo que se ha llamado un "estado dentro de un estado" en el sur del Líbano. También tiene una presencia significativa en el parlamento libanés. El lunes, el New York Times lo llamó el "miembro principal" del llamado "Eje de Resistencia" de Irán en el Medio Oriente.

Durante ese tiempo, Israel ha bombardeado regularmente los envíos de armas a Hezbolá. Pero hasta el otoño pasado, ambas partes se habían abstenido de otro conflicto importante.

Hezbolá comenzó a bombardear Israel el 8 de octubre. Eso fue solo el principio.

Un día después de que Hamas invadiera Israel, Hezbolá comenzó a bombardear el norte de Israel. Los misiles han continuado sin cesar durante casi un año, a excepción de cuando Hezbolá cumplió con el alto el fuego de una semana entre Israel y Hamas en noviembre.

Israel ha bombardeado posiciones de Hezbolá en Líbano, y en total, cientos de combatientes del grupo han sido asesinados, al igual que decenas de civiles en ambos lados. La zona fronteriza en ambos países es tierra de nadie. Y con decenas de miles de israelíes del norte viviendo como evacuados en hoteles durante casi un año, el apoyo para asestar un golpe más duro a Hezbolá ha aumentado.

Una encuesta el mes pasado encontró que casi dos tercios de los israelíes en general apoyan luchar contra Hezbolá, mientras que solo alrededor de una cuarta parte apoya un acuerdo de alto el fuego con el grupo.

Y parece que Israel está escuchando ese llamado. En las últimas semanas hemos visto una serie de operaciones impactantes por parte del sistema militar e de inteligencia de Israel: pagers explosivos que hirieron a miles y mataron a docenas; ataques a líderes de Hezbolá; explosiones de depósitos de armas de Hezbolá.

Luego, durante el fin de semana, Israel mató al líder del grupo, Hassan Nasrallah. Él era el rostro y la personificación de Hezbolá, su líder durante más de 30 años y un acérrimo enemigo de Israel. Un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores concluye que "es probable que el grupo haya quedado operativamente inerte, al menos en el futuro previsible. De hecho, no hay sucesores claros para Nasrallah dada su estatura única e inigualable en la cúspide del movimiento".

Sin embargo, el grupo está señalando que le queda mucha lucha. En un discurso grabado en video publicado el lunes, un alto funcionario de Hezbolá dijo que todos los miembros muertos podrían ser reemplazados y dijo que los ataques a Israel hasta ahora representaban un "mínimo" esfuerzo para el grupo.

Ahora Israel se está preparando para una guerra terrestre. No será fácil.

Israel no se detiene con el asesinato de Nasrallah. Informes del lunes indicaron que las fuerzas israelíes y la artillería están luchando en la frontera y que las tropas se están concentrando para una invasión. Supuestamente ha notificado a Estados Unidos sobre sus planes para una operación terrestre.

Los soldados israelíes han estado realizando ejercicios de entrenamiento en la frontera de Líbano durante meses, en previsión de una guerra para expulsar a Hezbolá de una zona desde la cual puede disparar fuego antitanque hacia las ciudades israelíes, eliminando una gran amenaza. La operación también reveló que han estado rastreando y planificando contra el grupo terrorista durante mucho tiempo. Entonces, en cierto sentido, a diferencia de cuando fue tomado por sorpresa el 7 de octubre, es posible que el ejército de Israel esté preparado para luchar en Líbano.

Pero como muchos veteranos de combate israelíes saben por conflictos anteriores, Líbano es un terreno implacable. Es montañoso y, incluso sin liderazgo, Hezbolá se ha atrincherado allí durante mucho tiempo. El sur de Líbano es mucho más grande que Gaza, donde Israel ha estado librando una guerra difícil durante un año, aunque tiene muchos menos habitantes.

"Hezbolá hoy es mucho más formidable [que en 2000], y aunque sufrió más pérdidas de las que creía poder manejar, la mayoría de sus fuerzas podrían retirarse de la región fronteriza y simplemente regresar cuando Israel se fuera, o llevar a cabo ataques guerrilleros regulares en el momento que elijan si las fuerzas israelíes se quedan", concluyó un análisis en Foreign Policy.

También está la cuestión de lo que otra guerra hará a la sociedad israelí. Israel envió cientos de miles de soldados al frente después del 7 de octubre, con muchos hombres pasando meses lejos de sus familias y trabajos. Cientos han muerto en Gaza. Aunque hay un amplio apoyo israelí para aumentar la lucha en Líbano para poner fin al fuego de misiles desde el norte, también significa otra convocatoria masiva de reservistas israelíes ya exhaustos, justo cuando los israelíes esperaban encontrar un poco de consuelo durante las Altas Fiestas.

Estados Unidos apoya a Israel. Por ahora.

El presidente Joe Biden y Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, defendieron el asesinato de Nasrallah y han seguido financiando el esfuerzo militar de Israel. Pero Biden también ha estado llamando públicamente a un alto el fuego en el norte junto con sus esfuerzos hasta ahora infructuosos para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

¿Qué significaría si la guerra en Líbano se prolonga? Donald Trump ha mostrado su apoyo a los esfuerzos militares de Israel, pero también tiene una tendencia aislacionista y ha instado a Israel a terminar rápidamente su lucha. Harris ya está enfrentando presiones desde su flanco izquierdo para reducir o terminar su apoyo a la guerra de Israel en Gaza. Muchas de esas mismas voces, tanto en el Congreso como más allá, han condenado los ataques de Israel en Líbano y sin duda presionarían a Harris para cortar el apoyo a una guerra en Líbano.

Estados Unidos también ha trabajado durante el último año para evitar una guerra regional más amplia. Si Irán ataca a Israel para vengar la muerte de Nasrallah, ese escenario podría desarrollarse, convirtiendo Oriente Medio en una gran zona de guerra.

Tras el ataque a Nasrallah, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió a Irán que Israel también podría atacar su territorio. Y en declaraciones el lunes, sugirió que sus ciudadanos se preparen para otra guerra.

"Me gustaría estar al lado de nuestros soldados heroicos, reclutas y reservistas", dijo. "Mientras celebramos el año nuevo, que sea bueno, ellos seguirán defendiendo nuestro país con la misma dedicación, sacrificio y heroísmo que han mostrado a lo largo del año pasado".

Agregó: "Finalmente, me gustaría agradecer a todos los ciudadanos de Israel: las esposas de los reservistas, las madres y padres de nuestros combatientes, y los niños, por mantenerse firmes a lo largo de un período tan largo. Estamos en una guerra por nuestra propia existencia. Nos uniremos, iremos de la mano y derrotaremos a nuestros enemigos".