Túnel de Hezbolá hacia Israel causa preocupación en comunidades cercanas

"Todos decían que nos lo estábamos imaginando", dijo Sara y Zion Arbiv, residentes de toda la vida de Moshav Zar’it, ubicado cerca de la frontera norte de Israel, después de que las FDI descubrieran un túnel construido por Hezbolá que pasaba peligrosamente cerca de su comunidad el martes. "Hemos dejado de ser el escudo humano del país", agregaron.

Gabi Naaman, jefe del Consejo Local de Shlomi, ahora está exigiendo una investigación completa sobre lo que describió como una grave falla de seguridad, cuestionando: "¿Quién será responsable de esta negligencia?"

Posibilidad de terroristas armados infiltrándose en Israel desde el norte

El túnel, excavado por el grupo terrorista Hezbolá respaldado por Irán, tenía el potencial de permitir que militantes armados se infiltraran en Israel. En los últimos años, Hezbolá ha construido numerosos túneles y acumulado armas cerca de la frontera libanesa como parte de su estrategia para lanzar ataques contra comunidades israelíes. Las FDI descubrieron el túnel y lo neutralizaron antes de que pudiera ser utilizado, pero el descubrimiento ha dejado profundamente inquietos a los residentes.

"Esto no nos sorprende," Sara y Zion Arbiv le dijeron a Walla News. "Llevamos años advirtiendo a las autoridades. Nadie puede decir que no intentamos crear conciencia, nos contactamos con funcionarios locales e incluso con el gobierno."

Los Arbivs, que tienen cuatro hijos y cuatro nietos, describieron la frustración de vivir bajo una amenaza constante. "Siempre nos decían que no entendíamos o que estábamos imaginando cosas."

Para los residentes de Zar'it, el descubrimiento del túnel pone de manifiesto los peligros diarios a los que se enfrentan. "Quienquiera que pensara que podríamos regresar a casa sin que las FDI proporcionen una barrera impenetrable necesita reconsiderarlo," agregaron los Arbivs. "Ya no serviremos como escudo humano del estado."

La pareja también expresó alivio de que se haya encontrado el túnel antes de que Hezbolá pudiera llevar a cabo un ataque, especialmente a la luz del asalto coordinado desde Gaza por Hamas el 7 de octubre. "Es un milagro que no invadieran desde el norte ese mismo día. Si lo hubieran hecho, el resultado podría haber sido catastrófico."

Shimon Guetta, jefe del Consejo Regional de Ma'ale Yosef, que supervisa Zar'it, expresó estos sentimientos. "Advertimos en el pasado sobre ruidos sospechosos y peligros potenciales, pero la frontera siguió expuesta. Si bien el descubrimiento del túnel salvó vidas, no borra el fracaso de larga data para asegurar esta área". Un sistema antimisiles israelí intercepta cohetes disparados desde el Líbano, cerca de la frontera israelí con el Líbano, norte de Israel, 4 de septiembre de 2024. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

El ataque del 7 de octubre por parte de Hamas ha dejado a los residentes del norte de Israel temerosos de un asalto similar por parte de Hezbolá. El grupo respaldado por Irán tiene una larga historia de amenazar la frontera norte de Israel, y comunidades como Zar'it viven en constante ansiedad por futuras infiltraciones.

¿Por qué Israel está luchando contra Hezbolá?

Hezbolá, designado como una organización terrorista tanto por Israel como por los Estados Unidos, es un grupo militante chiíta con base en el sur de Líbano y apoyado por Irán. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La construcción de túneles por parte del grupo a lo largo de la frontera norte de Israel es parte de su estrategia para llevar a cabo incursiones transfronterizas, similar a las tácticas de Hamas en Gaza. Estos túneles representan una amenaza directa para los civiles israelíes que viven cerca de la frontera.