Escasez de misiles en Israel ante la amenaza de Irán ¿Defensa en peligro?

Israel se enfrenta a una posible escasez de misiles interceptores de sistemas de defensa aérea mientras refuerza las defensas aéreas contra posibles ataques de Irán y sus aliados, informó el Financial Times el martes.

Si Irán y Hezbollah atacan a Israel simultáneamente, las defensas aéreas de Israel podrían verse abrumadas, explicó Dana Stroul, exfuncionaria de defensa senior de Estados Unidos, al Financial Times. "Si Irán responde a un ataque de Israel y Hezbollah también se une, las defensas aéreas de Israel estarán sobrecargadas", dijo Stroul.

Stroul también señaló que Estados Unidos no puede mantener indefinidamente los esfuerzos de suministro tanto para Ucrania como para Israel, ya que los recursos están alcanzando un límite crítico.

Además, Boaz Levy, CEO de Israel Aerospace Industries, el fabricante estatal de interceptores Arrow para derribar misiles balísticos, dijo al Financial Times que estaban operando con turnos triples para mantener activas las líneas de producción. (credit: Courtesy)

Línea de producción trabajando las 24 horas

"Algunas de nuestras líneas están trabajando 24 horas, siete días a la semana. Nuestro objetivo es cumplir con todas nuestras obligaciones," explicó Levy. Además, señaló que el tiempo de producción de misiles interceptores no es "cuestión de días". Mientras que el tamaño de las reservas de misiles interceptores de Israel no es accesible al público, Levy enfatizó que "no es un secreto que necesitamos reponer las reservas".

El informe del Financial Times destacó que la defensa aérea de tres capas de Israel ha tenido éxito en su mayoría en interceptar drones y misiles lanzados por Irán y sus aliados desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre. El Domo de Hierro detiene los cohetes de corto alcance desde Gaza, la Honda de David intercepta cohetes más pesados desde Líbano, y el sistema Arrow bloquea misiles balísticos de largo alcance desde Irán.

En abril, con la ayuda de EE. UU. y otros aliados, Israel logró detener el 99% de un ataque iraní que involucraba drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Sin embargo, el Financial Times señaló que el 1 de octubre, Israel tuvo dificultades con otro ataque, ya que alrededor de 30 misiles impactaron la Base Aérea de Nevatim y uno explotó cerca de la sede del Mossad.