Día Nacional de Duelo en Israel honra a las víctimas del 7 de octubre

Mientras Israel iniciaba su día nacional de duelo, marcando la fecha hebrea de la masacre de Hamas del 7 de octubre el domingo, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, publicó una carta oficial conmemorando el día.

El "Día Nacional de Duelo" en el calendario hebreo para la conmemoración de un año fue aprobado por el gobierno a mediados de octubre de 2024.

Dado que la masacre ocurrió en la festividad judía de Simchat Torah, durante la cual no se realizan ceremonias estatales, el día de duelo se pospuso para el domingo 27 de octubre.

"Hoy, honramos la memoria de aquellos que cayeron el día en que estalló la guerra y a lo largo de este año de lucha", escribió Halevi en la carta oficial.

"Este ha sido un año de batallas en múltiples frentes, un año de lucha. El ataque vil de un enemigo desprovisto de humanidad cobró un precio pesado y doloroso, sin embargo, nos levantamos del polvo y perseveramos", continuó.

Halevi escribió sobre los objetivos militares de Israel durante la guerra, "Luchamos sin miedo y sin descanso por nuestro hogar, tanto nacional como personal, para devolver la seguridad a todos los ciudadanos del país. También luchamos por el regreso de los rehenes, un objetivo de guerra urgente y vital".

Halevi también destacó en la carta la importancia de asumir la responsabilidad y reconocer el fracaso de las FDI en octubre del año pasado.

"Nuestros numerosos éxitos y logros no nos hacen olvidar el difícil comienzo y el dolor de aquellos días", escribió.

Reconociendo el fracaso

"Reconocer el fracaso y asumir la responsabilidad es el primer paso hacia la rectificación", añadió Halevi.

"No hay guerras sin costos y, desafortunadamente, el costo de la guerra para un pueblo que busca la libertad en su tierra es alto. Los actos heroicos de los caídos y los heridos, tanto física como mentalmente, han asegurado nuestra existencia continua. Es nuestro deber completar la misión para ellos y actuar de acuerdo con los valores de dedicación, valentía y compromiso que los guiaron", continuó.

Recordando a los caídos, Halevi escribió que el país inclinará sus cabezas en memoria de aquellos que perdieron la vida durante y después de la masacre.

"Que la memoria de los caídos sea bendecida," concluyó la carta de Halevi.