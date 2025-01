Sobreviviendo a lo impensable: Luis Har relata su brutal cautiverio en manos de Hamas

"Los rehenes hoy están sufriendo de hambre prolongada", dijo el liberado rehén Luis Har en una entrevista con Maariv.

"Hamas se queda con toda la ayuda", continuó. "Estuve allí; sé lo que significa retrasar los acuerdos. Cada día aumenta el miedo, el peligro y el sufrimiento. No debemos esperar, y no debemos retrasarnos porque cada día que pasa aumenta la preocupación de que, al final, no quede nadie para traer de vuelta".

Har, quien fue secuestrado el 7 de octubre en el Kibbutz Nir Yitzhak, fue liberado más tarde en una valiente operación militar en Rafah en febrero de 2024. En su entrevista, describió los momentos aterradores de su secuestro, su prolongado cautiverio en la casa de un operativo de Hamas en el sur de Gaza, y su eventual rescate y retorno a Israel.

Violento secuestro

"Los terroristas irrumpieron en nuestra habitación segura; éramos cinco allí", relató Har. "Empezamos a gritar, '¡No disparen! ¡No disparen!' Ellos gritaban en árabe y nos arrastraban violentamente. A los que tenían cabello los agarraban del pelo; los demás, como yo, que somos calvos, nos sujetaban de la ropa y empujaban. En el camino hacia afuera, miré a mi alrededor y vi toda la casa llena de terroristas gritando, golpeando los muebles con sus armas, disparando y rompiendo cristales. La sala de estar, la cocina y las habitaciones estaban llenas de ellos".

El helicóptero de las FDI que trajo a los rehenes liberados Fernando Simón Marman (60) y Luis Har (70). 12 de febrero de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Una escena de caos afuera

Har describió la devastación que vio afuera. "Vi otras casas que también habían sido saqueadas. Todas las puertas estaban abiertas, y los patios estaban vacíos y en silencio. Parecía que ya habían tomado a todos los residentes del kibutz como prisioneros. Alguien había robado una bicicleta y atado un pequeño tractor de niño a ella. Había muchas mujeres y adolescentes saqueando casas, corriendo en todas direcciones e intentando entrar en las casas junto con los terroristas. Parecía una película surrealista".

Los cautivos fueron llevados a través de un agujero en la cerca del kibutz hacia vehículos esperando. "Un Toyota blanco se detuvo bruscamente y rápidamente nos cargaron en medio de gritos y urgencia", dijo.

Har notó el terror en Mia [Leimberg], una compañera cautiva: "Mia estaba en estado de shock, completamente aterrada. Estaba sosteniendo al perro y no hablaba. Pero nosotros hablábamos en español entre nosotros. Decíamos, 'Pretendamos que no entendemos hebreo o árabe para minimizar el contacto con los terroristas'.

El auto estaba lleno de armas—morteros, RPGs (granadas propulsadas por cohetes)—y estábamos sentados sobre ellas. Encima de nosotros estaban cinco terroristas, disparando hacia arriba y gritando '¡Allahu Akbar!'.

"Pisoteaban sobre nosotros como si fuéramos trapos".

Recordando su viaje, Har dijo: "Pasamos cerca de la puerta abierta de la base militar en Sufa, donde dos vehículos blindados estaban ardiendo. Parecía irreal. Continuamos hacia Khan Yunis, donde una multitud de adolescentes armados con tijeras grandes se acercaron al carro, haciendo gestos amenazantes como si fueran a cortarnos en pedazos. Los terroristas seguían disparando al aire y aceleraron a través de la multitud para evitar que nos lincharan."

Estrategia de supervivencia

La comunicación entre los rehenes era limitada, explicó Har. "Muy poca, y solo en español. Decíamos que lo más importante era no resistir, cooperar y responder de una manera que no los enfadara. Así es como nos mantuvimos a salvo. Cada vez que se abría una puerta, nos decíamos a nosotros mismos 'Este es el momento; hemos llegado a la parada final'. En algún momento, los terroristas preguntaron '¿Son judíos?' y de inmediato dijimos 'No, no, somos argentinos—Messi, fútbol, Messi'."

Cautiverio en Gaza

Har dijo que el trato de los secuestradores hacia los rehenes variaba. "Hubo algunos momentos de humanidad, pero no la mayoría. La mayoría de ellos estaban drogados o eran completamente inhumanos."

"El hombre de la casa, por ejemplo, se encargaba de nosotros y se aseguraba de tranquilizarnos diciéndonos que todo estaría bien. Él decía: 'Si hay paz entre nosotros, iré a tu kibutz a comer pizza en tu casa.' Eso no niega la brutalidad de él y los demás, que constantemente nos amenazaban y gritaban. Pensaban que nuestra situación terminaría en dos o tres días, pero de repente se convirtió en algo a largo plazo."

El humor se convirtió en un salvavidas para Har y sus compañeros cautivos.

"En algún momento, empezamos a reír cuando decían 'shwaya shwaya' (despacio, despacio). Yo le decía al hombre de la casa, 'Vamos, shwaya shwaya, ya llevamos aquí semanas.' El humor nos salvó."

Har describió los desafíos de los recursos menguantes. "Yo cocinaba. Al principio, era fácil; había de todo—latas, verduras, queso—y traían pitas todos los días. Pero con el tiempo, la comida se acababa. Al final, Fernando [Merman] y yo compartíamos una pita al día, dividiéndola en pedazos para no terminarla de una vez."