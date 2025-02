EE. UU. presiona por la liberación de Keith Siegel, pero Israel descarta que su ciudadanía influya

El gobierno de Estados Unidos ejerció presión tras bambalinas para asegurar la liberación anticipada de Keith Siegel, un ciudadano estadounidense retenido como rehén por Hamas en Gaza, informó KAN 11 el viernes por la noche.

Siegel fue liberado a la mañana siguiente junto a Ofer Calderon, un ciudadano franco-israelí. La familia de Calderon se ha reunido varias veces con altos funcionarios, incluido el presidente francés Emmanuel Macron.

Un funcionario israelí negó que la liberación de Siegel haya sido influenciada por su ciudadanía estadounidense, diciendo a KAN: "Keith es el más viejo después de Gadi Moses, así que él será liberado a continuación. Durante las negociaciones, solicitamos que se tuvieran en cuenta la edad y las condiciones de salud. Esto no tiene nada que ver con la ciudadanía".

Mientras tanto, se espera que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes.

Siegel, de 65 años, del Kibbutz Kfar Aza, fue secuestrado junto a su esposa, Aviva, de la habitación segura reforzada de su casa durante el ataque de Hamas el 7 de octubre. Aviva fue liberada después de 51 días en el primer intercambio de rehenes, pero Keith permaneció en cautiverio. Manifestantes sostienen fotos de Aviva y Keith Siegel. (credit: Courtesy Tal Wax)

15 terroristas de Hamas secuestraron a la pareja, obligándolos a subir a punta de pistola a su automóvil familiar. Mientras Siegel intentaba protegerse a sí mismo y a su esposa, le susurró: "Tenemos que escapar". Al escuchar esto, los terroristas lo empujaron, haciéndolo caer y romperse las costillas. Más tarde fue disparado en la mano y llevado a Gaza, sangrando y herido.

La madre de Siegel falleció en diciembre y él no pudo despedirse. Desde su secuestro, su esposa e hijas, Shir e Ilan, han estado liderando los esfuerzos para asegurar su liberación. El sábado, después de más de un año, finalmente se reunirán.

Secuestro de Ofer Calderon

Ofer Calderon, de 54 años, padre de cuatro hijos, fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz junto a sus hijos, Sahar (16) y Erez (12). Los hermanos fueron liberados después de 52 días como parte del primer intercambio de rehenes.

La familia intentó esconderse en arbustos cerca de su casa pero fueron descubiertos. La suegra de Calderón, Carmela Dan, y su sobrina, Noya Dan, fueron asesinadas por Hamas. Un video de propaganda ampliamente difundido mostraba al joven Erez siendo llevado a Gaza por los terroristas.

Antes de la liberación de Sahar, Calderón le suplicó: "Lucha por mí, no quiero morir en los túneles". En una entrevista con The New York Times, Sahar describió el tormento psicológico que sufrió en cautiverio: "Me preguntaba constantemente: ¿sobreviviré? ¿Volveré a ver a mi familia? ¿Me matarán?"