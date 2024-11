Khamenei gravemente enfermo, su hijo podría sucederlo como líder supremo

El líder supremo iraní Ali Khamenei, de 85 años, está reportadamente gravemente enfermo, con su segundo hijo mayor, Mojtaba Khamenei, probablemente lo sucederá cuando fallezca, según un informe del sábado del New York Times.

El informe señaló que la grave condición médica de Khamenei ha desatado una "batalla silenciosa" sobre su sucesión. También se afirmó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tendría una voz en quien sería el sucesor del Ayatolá.

La preocupación creció por el sucesor de Khamenei después de que el ex presidente iraní Ebrahim Raisi muriera en un accidente de helicóptero el pasado mes de mayo. EL LÍDER SUPREMO IRÁN Ayatolá Ali Jamenei habla durante una reunión con el presidente Masoud Pezeshkian y su gabinete en Teherán, el mes pasado. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/West Asia News Agency/Reuters)

Khamenei ha sido el Líder Supremo desde 1989, cuando falleció Ruhollah Khomeini, el primero en ostentar el cargo.

Informe llega después de la respuesta de Israel al ataque con misiles balísticos de Irán

El informe del New York Times llegó poco después de que Israel respondiera al ataque con misiles balísticos de Irán a principios de mes al golpear numerosos sitios militares temprano el sábado por la mañana.

Los funcionarios iraníes han dicho que no quieren una escalada con Israel, según informó el Times.

Mientras atacaban objetivos militares en Irán, se informó que Israel también había atacado objetivos en Iraq y Siria.