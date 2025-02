Israel mantendrá tropas en Siria después de la caída de Assad, confirma Katz

Israel ha dicho que sus tropas permanecerán en el sur de Siria, semanas después de la caída del régimen de Bashar Assad.

El ministro de Defensa, Israel Katz, hizo el anuncio mientras se encontraba en el monte Hermón cubierto de nieve, situado en los Altos del Golán, el martes durante una visita a los soldados actualmente estacionados en territorio sirio.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en la zona de seguridad por un período de tiempo ilimitado", dijo Katz en un comunicado en video publicado por el Ministerio de Defensa. "No permitiremos que fuerzas hostiles se establezcan en la zona de seguridad en el sur de Siria... y no dependeremos de otros para nuestra defensa".

"No volveremos a la realidad del 7 de octubre y no dependeremos de otros para nuestra defensa, aquí y en cualquier otro lugar", agregó Katz.

El colapso del régimen de Assad y la llegada al poder de Ahmad al-Sharaa, anteriormente conocido como Mohammad al-Julani y ahora presidente interino del nuevo gobierno de Siria, llevó a una acción rápida por parte de Israel. Las FDI entraron en el lado sirio de los Altos del Golán y establecieron una presencia allí.

El primer ministro provisional de Líbano, Najib Mikati, se reúne con el líder de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, en Damasco, Siria, el 11 de enero de 2025. (credit: Hayat Tahrir Al-Sham/Handout via REUTERS)

La incertidumbre crece

"Israel está incierto sobre las verdaderas intenciones de al-Sharaa. Aunque hemos visto un período transicional relativamente moderado y tranquilo, no está claro si la identidad yihadista e islamista de al-Sharaa eventualmente predominará sobre su pragmatismo", dijo la Dra. Carmit Valensi, jefa del Programa de Investigación sobre Siria en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, en una entrevista con The Media Line. "Israel, aún muy influenciado por la mentalidad del 7 de octubre, no está dispuesto a aceptar la incertidumbre y permitir que las amenazas se desarrollen bajo su nariz".

Al-Sharaa lidera Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), u Organización para la Liberación de Siria. Videos en redes sociales que surgieron inmediatamente después de su ascenso al poder mostraban a miembros de HTS prometiendo ayudar a los palestinos en Gaza a tomar medidas contra Israel y liberar Jerusalén del control israelí.

"El mensaje de Israel ha sido intencionalmente vago, dirigido tanto a oídos israelíes como sirios," dijo el Dr. Udi Balanga del Departamento de Estudios del Medio Oriente de la Universidad Bar-Ilan a The Media Line. "El mensaje es para los israelíes que viven en el norte y para los sirios: ahora le corresponde a Siria demostrar su capacidad de controlar el territorio para que Israel no tenga que lidiar con varias milicias en su frontera."

Los acontecimientos en Siria se producen después de más de un año de guerra en Israel, durante la cual el Estado judío se encontró defendiéndose de enemigos en múltiples frentes. La guerra comenzó con un ataque sorpresa de Hamas, el grupo terrorista con base en Gaza, y rápidamente se convirtió en un conflicto regional a medida que otras organizaciones terroristas se unieron al ataque contra Israel. La lucha fue especialmente intensa entre Israel y Hezbolá, el grupo respaldado por Irán con base en Líbano. Durante décadas, Siria sirvió como un paso crucial para Irán en su esfuerzo por armar y entrenar a Hezbolá. Durante la guerra, milicias chiítas basadas en Siria también dispararon cohetes contra Israel.

Israel aprovechó la inestabilidad en Siria y llevó a cabo una breve pero intensa operación militar. Su fuerza aérea realizó cientos de ataques aéreos dirigidos a almacenes de armas, sistemas de defensa aérea sirios, la armada siria y otras bases militares. La Fuerza Aérea Israelí también atacó el cruce de Janta entre Siria y Líbano, que se cree que es una importante ruta de suministro para Hezbolá.

Los soldados israelíes desplegados en la zona de amortiguamiento entre los dos países han permanecido allí desde entonces.

Según Valensi, sin embargo, Israel no permanecerá en la zona indefinidamente, a pesar de las declaraciones oficiales.

"Israel esperará hasta entender con quién se enfrenta en Siria y hasta que otra fuerza reemplace al ejército sirio en la zona", dijo. "Pero Israel es deliberadamente vago sobre cuánto tiempo durará este período. Cuanto más dure, mayor será el riesgo de fricción entre el ejército, la población local y HTS".

Israel ha enfrentado críticas de la comunidad internacional por su presencia en Siria. Ha habido informes de tropas israelíes disparando contra residentes y agricultores.

La zona desmilitarizada entre Israel y Siria se estableció como parte de un acuerdo de cese al fuego en 1974. Incluye la cumbre más alta del Monte Hermón, el punto más alto de la costa este del Mediterráneo, que sirve como un punto estratégico con vistas a Siria y Líbano.

Israel capturó parte de los Altos del Golán de Siria durante la guerra de Oriente Medio en 1967. En 1981, anexó el territorio, una acción considerada ilegal por la mayoría de la comunidad internacional, que sigue considerando la tierra como parte de Siria. En 2019, durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Estados Unidos rompió décadas de política y reconoció la soberanía de Israel sobre la zona. El resto de los Altos del Golán permanece bajo control sirio, con fuerzas de la ONU patrullando la zona de separación desde el acuerdo de 1974.

Días después de la caída de Assad, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió que Israel retendría el control total de los Altos del Golán de forma permanente.

Al-Sharaa, un exmiembro de Al-Qaeda, fue nombrado presidente interino de Siria el jueves. Algunos de sus aliados son menos pragmáticos que él, y ha enfrentado críticas por su aparente aceptación de la presencia de Israel en Siria.

"Existe una creciente crítica y falta de comprensión sobre la presencia de Israel en Siria, aunque en su mayor parte, se ha mantenido bajo control", dijo Valensi. "Las acciones de Israel son percibidas como altamente agresivas, y algunos aliados de al-Sharaa las interpretan como una señal de su debilidad. Israel necesita tener esto en cuenta."

Al mismo tiempo, Siria está actualmente preocupada por su lucha interna por la estabilidad. Al-Sharaa debe equilibrar a sus leales, otras facciones islamistas radicales, grupos minoritarios como la comunidad drusa y las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos. Aunque algunas facciones pueden estar dispuestas a actuar contra Israel, este no es el momento.

"Al-Sharaa no ve sentido en abrir un frente contra Israel después de la caída del régimen de Assad", dijo Balanga. "No hay interés ni capacidad para tal movimiento en este momento."

Siria ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla complicado. Durante más de una década, ha sido un escenario de lucha por procuración para Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos, cada uno buscando influencia política y militar. Israel ha tenido que avanzar con cautela para asegurar sus propios intereses. Rusia e Irán respaldaron al régimen de Assad, mientras que Turquía financió y entrenó a las milicias que finalmente lo derrocaron. Aunque Turquía e Israel mantienen relaciones diplomáticas, su hostilidad mutua ofrece poco consuelo a Israel en cuanto a los desarrollos en su frontera con Siria.

"Podría ser positivo para Israel que Irán haya sido expulsado de Siria, pero Turquía no es amiga de Israel, y no se puede saber cuándo sus representantes podrían volverse contra Israel", dijo Balanga. "Además, Irán prospera al explotar situaciones caóticas. Siria, un mosaico de varios grupos, algunos de los cuales son extremadamente radicales, podría fácilmente caer en un caos aún mayor".

El gobierno israelí, fortalecido por una administración proisraelí en Washington, puede sentirse lo suficientemente seguro como para declarar una presencia indefinida en Siria. Sin embargo, con el trauma del ataque sorpresa de Hamás en su frontera sur aún fresco, Israel está decidido a prevenir cualquier sorpresa de seguridad futura.

"Siria es un enigma, un paso hacia lo desconocido", dijo Balanga. "Israel debe averiguar cómo manejar la situación porque, en este momento, no hay una autoridad soberana real allí".