“Khamenei, este es tu fin”: iraníes critican al régimen y apoyan a Israel

Los líderes religiosos superiores de Irán y sus familias llevan un estilo de vida lujoso mientras las condiciones de vida de una parte significativa de la población son de relativa pobreza, revelaron los jóvenes iraníes en las imágenes enviadas al Canal 12 y publicadas el sábado.

"Viven en casas que valen millones de dólares. Solo se nos permite pasar por allí, pero nunca podremos ser inquilinos", se escuchó a un iraní decir.

Un iraní de 44 años llamado Ali señaló: "Dan dinero a Hamas, Hezbolá, Irak, Afganistán, todos en el mundo reciben su parte de Irán".

"¿Por qué deberíamos vivir en tanta pobreza extrema? ¿Por qué debería estar desempleado ahora? ¿Por qué no estoy casado? ¿Por qué no debería tener esposa e hijos?"

"Constantemente dicen 'Muerte a América, Muerte a Inglaterra' desde todas las direcciones, mientras sus hijos tienen pasaportes americanos, británicos y canadienses. La gente está enojada y preocupada por esto", agregó Ali.

El iraní que envió las imágenes saludó a los espectadores israelíes, señalando: "No todos los días los espectadores tienen la oportunidad de ver tales imágenes de Teherán", añadiendo que las filmaron "con gran dificultad y miedo".

"Si hablas con israelíes, te conviertes en espía".

Ali, quien filmó su viaje subterráneo al Distrito 1 de Teherán, donde residen altos funcionarios iraníes, declaró sobre sus acciones: "Cometí un acto muy peligroso. Si simplemente hablas con israelíes, te conviertes en espía y te ejecutarán". Un hombre pasa junto a una pancarta con la imagen del antiguo líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en el centro de Teherán. 29 de septiembre de 2024. (credit: Majid Saeedi/Getty Images)

"Tengo una maestría en electrónica y estoy desempleado. No tengo una profesión", agregó.

"La gente está cansada: los ciudadanos iraníes, agotados por la República Islámica, se sienten incómodos, aburridos y sumisos".

Luego, Ali llevó al espectador a un centro comercial en la exclusiva calle Fereshteh de Teherán, donde supuestamente se permite a las mujeres caminar en público sin hijab.

"Tuve que filmar de una manera que no fuera notada. Si la calidad de la imagen no es buena, pido disculpas a los respetables habitantes de Israel", dijo Ali.

"De todos los productos, ninguno cuesta menos de $200 o al menos $300," con solo el 1% de la población de Irán pudiendo permitirse tales productos, según Ali.

"Personas como yo no pueden; el 99% de los habitantes de Irán no pueden. Pero, ¿por qué? Un país rico en petróleo, con las segundas mayores reservas de petróleo del mundo, las segundas mayores reservas de gas del mundo. Este es un petróleo que pertenece a todos, este es un gas que pertenece a todos, estas son minas que pertenecen a todos."

Un iraní que filmó un restaurante afirmó: "Si entro allí a comer una sola vez, me costaría la mitad de mi salario mensual."

"Necesitaría trabajar 15 días para permitirme una comida en este restaurante de este pasaje. Solo los hombres, los hijos de los líderes del país, los hijos de los políticos, los miembros de la Guardia Revolucionaria, sus hijos y ellos mismos, solo ellos pueden venir a un lugar como este a comprar."

"Trajeron coches europeos nuevos, importándolos a través de Dubái. Solo los miembros de la Guardia Revolucionaria y los hijos de los líderes del país pueden subirse a estos coches. Conducen los últimos modelos de coches en el mundo. Conducen Porsches, Maseratis, Benzes y BMW con cero kilómetros, pero ni siquiera podemos permitirnos comprar coches de baja calidad hechos localmente", dijo Ali.

En contraste con un estilo de vida tan lujoso, Ali declaró que solo tenía electricidad durante una hora al día.

"Dios sabe a dónde va la electricidad. Todas las tiendas que ves están abiertas, pero como no hay electricidad, no pueden cerrarlas, y no pueden vender nada. La vida está completamente interrumpida".

"Para mí, todo ha terminado. Espero morir mil veces al día", afirmó Ali, añadiendo que era consciente del peligro de hablar con un medio de comunicación israelí. "Sé que tal vez algún día me arrestarán, pero está bien. Estoy listo para ir a la cárcel.

Según Ali, la mayoría de los ciudadanos de la República Islámica sienten un sentimiento similar al suyo.

"Sabe esto, Khamenei: este es tu fin. Eres viejo; te estás muriendo. Nadie te reemplazará. Nosotros, la gente común, no lo permitiremos. Si la clase trabajadora decide levantarse, las balas y los tanques no podrán detenerlos. El pueblo derrocará este régimen. Se avecina un levantamiento obrero. No permitirán que Mojtaba Khamenei se convierta en el heredero de Irán".

Ali también señaló: "Más tarde, los libros de historia escribirán que una vez hubo un país, el más rico del mundo, pero su gente era la más pobre del mundo".

Usar un hijab en Irán

Maryam, una mujer iraní de la fe Bahá'í que vive en la provincia sur de Juzestán en Irán, compartió su experiencia de tener que usar un hijab a pesar de que no es promulgado por su religión.

"Dado que en general no tenemos ningún tipo de hijab en nuestra religión... su enfoque del hijab se ha vuelto mucho más permisivo, y lo que principalmente preocupa a las mujeres hoy en día es la multa impuesta a los autos."

"La emiten si te atrapan conduciendo sin un hijab tres veces. Recibirás tres advertencias por SMS para cumplir con el mandato del hijab, y si no lo haces, emitirán una orden para confiscar tu automóvil."

Ella recordó cómo, al visitar un banco, "Una mujer con un hijab se me acercó y dijo, 'Señora, póngase su cubierta en la cabeza.' Ella dijo, 'Vives aquí en Irán. Debes llevar tu cubierta en la cabeza. El gerente del banco puede negarse a atenderte en este momento porque no llevas un hijab.'

Ella respondió, "No es asunto tuyo que no lleve una cubierta en la cabeza".

Ella mencionó el caso de Mahsa Amini, una mujer kurda-iraní cuya muerte en custodia de la policía de la moral desencadenó protestas generalizadas. "Después del caso de Mahsa, encontré el valor para quitarme el velo en la calle. Antes no podía", dijo Maryam.

"Han enfurecido mucho a la gente, especialmente a las mujeres, especialmente cuando confiscan automóviles. Todos dicen que esto es solo su manera de meter algo de dinero en sus bolsillos", añadió.

Según Maryam, "el régimen no sobrevivirá, considerando las presiones que enfrenta y los errores que ha cometido contra su propio pueblo.

"Se destruirá con sus propias manos", señaló.

"Todos amamos a Israel."

En cuanto a Israel, Maryam afirmó: "Todos queremos tener muy buenas relaciones con Israel, y todos amamos a Israel, incluso los hombres. Es curioso: muchas mujeres iraníes se han enamorado de soldados israelíes porque son muy guapos. Esperaban que Israel atacara a Irán".

"Espero que algún día suceda algo que allane el camino para que los israelíes vengan a nuestro país y para que nosotros podamos hacer lo mismo con facilidad", compartió Maryam. "Especialmente para nosotros, como bahá'ís, porque uno de mis sueños es ir allí, visitar Haifa y ver los grandes jardines... Siempre he rezado a Dios por esto".