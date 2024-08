Oscuras premoniciones reveladas a partir de tablillas babilónicas de 4,000 años de antigüedad

Investigadores han logrado descifrar cuatro tablillas cuneiformes babilónicas de 4,000 años de antigüedad que predicen futuros desastres basados en eclipses lunares.

Las tablillas, que se encuentran en el Museo Británico y fueron encontradas hace más de 100 años en Iraq, son algunas de las descripciones más antiguas conocidas de malos augurios relacionados con eclipses lunares.

Los hallazgos de este estudio fueron publicados en la revista académica revisada por pares Journal of Cuneiform Studies.

Un mal augurio: Eclipses lunares y premoniciones siniestras

Tabla de arcilla Si.427. En el reverso de la tablilla vemos texto, escrito en cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura. (credit: UNSW SYDNEY)

Los eclipses lunares son un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se oscurece en el cielo, cubierta de oscuridad por la sombra de la Tierra. Esto se debe a que la Tierra se encuentra en una ubicación muy precisa, atrapada entre la Luna y el Sol. Esto solo sucede cuando la Luna está llena.

Dado que los cuerpos celestes eran una característica tan constante de la vida en todas partes del mundo, tiene sentido que diferentes culturas le otorguen importancia a los eclipses. Los antiguos babilonios no fueron una excepción.

Los primeros innovadores en el campo de la astronomía, aunque más similares a lo que conocemos como astrología, los babilonios le daban gran importancia al comportamiento de la Luna. La Luna y las estrellas podían revelar señales sobre la voluntad y deseos de los dioses, y predecir el futuro.

Los eclipses lunares en particular eran vistos como malos augurios, como la muerte del rey. Por esta razón, los babilonios desarrollaron un método para calcular los eclipses. Esto se conoce como el ciclo de Saros, que abarca un período de 223 meses lunares y ayuda a determinar cuándo ocurrirán los eclipses.

Pero, ¿qué sucedía cuando ocurría un eclipse lunar? Básicamente, los astrólogos babilonios consultaban fuentes para interpretar el eclipse y los fenómenos astrológicos asociados. Esto incluía otras observaciones astronómicas, la práctica de la extispicia (sacrificio animal) y la consulta de la colección de presagios celestiales, que en esencia son una forma de recopilar tradiciones establecidas sobre los presagios de eclipse.

Pero, ¿hasta qué punto se remontan estas colecciones de presagios? ¿Cuáles son los más antiguos?

Según los académicos, los más antiguos son una colección de cuatro tablillas actualmente en el Museo Británico. Después de años, dos académicos finalmente pudieron traducir estas tablillas para echar un vistazo a lo que algunos de estos presagios significan. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Aquí hay una breve muestra de algunos de los oscuros destinos que los babilonios creían que eran anunciados por signos interpretados a partir de eclipses lunares.

Peste

Problemas económicos

La muerte de un rey

La destrucción de Elam

Una gran inundación

El fin de una dinastía

Rebelión

Curiosamente, algunos de estos signos eran condicionales. Por ejemplo, en algunos casos, un presagio dará dos opciones. O bien un rey morirá y, por lo tanto, la gente de sus tierras estará bien, o un rey no morirá y la gente de sus tierras sufrirá.

Sin embargo, esto también está en línea con lo que ya sabemos sobre estas prácticas religiosas, donde emplearían rituales mágicos para intentar proteger al rey si fuera necesario.

Afortunadamente, hoy en día no se conocen presagios oscuros de los eclipses lunares. Pero estas tablillas siguen siendo un testimonio de los avances en astronomía que los babilonios pudieron hacer hace tantos miles de años.