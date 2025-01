Putin asegura que la guerra en Ucrania no habría ocurrido bajo el mandato de Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió que la invasión de su país a Ucrania no habría ocurrido si el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hubiera estado en el cargo en 2022.

"No puedo dejar de estar de acuerdo con (Trump) en que si su victoria no hubiera sido robada en 2020, tal vez no habría habido la crisis en Ucrania que surgió en 2022", dijo el jefe del Kremlin al canal de noticias estatal ruso Channel 24.

Putin afirmó que su país, que invadió Ucrania en febrero de 2022 bajo sus órdenes directas, siempre estuvo "siempre" listo para negociar.

"Respecto a las negociaciones, siempre hemos dicho - y quiero enfatizar esto nuevamente - que estamos listos para negociar sobre el tema ucraniano", dijo Putin a los medios rusos.

Putin continuó desplazando la culpa por la falta de negociaciones al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una reunión al margen de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019 (credit: REUTERS)

La reunión ocurrirá pronto

El miércoles, Trump dijo que impondría fuertes impuestos y sanciones a Rusia si no se llegaba pronto a un acuerdo para poner fin al "ridículo" conflicto. Sin embargo, Putin afirma que esto dañaría la economía estadounidense, algo que él cree que Trump no haría.

"Él no solo es una persona inteligente, es una persona pragmática, y difícilmente puedo imaginar que se tomen decisiones que perjudicarán a la economía estadounidense misma", dijo Putin, según el Moscow Times. Agregó que siempre ha tenido una relación "empresarial, pragmática e incluso de confianza con el presidente actual".

"Definitivamente es mejor que nos reunamos y, basados en las realidades actuales, discutamos tranquilamente todas las áreas de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia", declaró el presidente ruso, añadiendo que espera reunirse pronto con Trump.

Más tarde, el viernes, Zelensky enfatizó que Putin estaba tratando de "manipular" las negociaciones de paz para excluir a Ucrania y Europa.

"Él quiere manipular el deseo del presidente de los Estados Unidos de América de lograr la paz", dijo Zelensky durante su discurso diario en Telegram. "Estoy seguro de que ninguna manipulación rusa tendrá éxito nuevamente".

El liderazgo ucraniano ha afirmado continuamente que las negociaciones sin la participación de Ucrania y Europa serían inviables.

"Putin está tratando de promover la idea de negociaciones con los Estados Unidos. Pero quiere acordar el destino de Europa —sin Europa. Y quiere hablar sobre Ucrania —sin Ucrania", dijo el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, en un comunicado del viernes en Telegram.