Madre israelí: Dejen de utilizar a nuestros hijos como carne de cañón

Las madres israelíes están hartas de la guerra.

Estamos hartas de la violencia sin fin, de las escaladas sin sentido, de la falta de rumbo, del sacrificio de nuestros hijos en el altar de las victorias políticas, de la corrupción y de un primer ministro al que parece no importarle nada más que su propia supervivencia política.

Y las madres están empezando a rebelarse. Aunque todavía no hemos tenido un impacto definible en la situación, y no está claro si alguna vez lo tendremos, no dejaremos de alzar nuestras voces por el Israel en el que creemos.

Las madres ya están hartas

Mis cuatro hijos adultos o sus cónyuges han sido llamados al servicio militar desde el 7 de octubre, y uno de mis yernos sigue en servicio activo. Dos de mis hijas viven en el sur, una en el “sobre” israelí fronterizo con Gaza, y estuvieron desplazadas durante meses con sus bebés y vivieron conmigo mientras sus maridos estaban fuera.

He participado como voluntaria en muchas actividades, desde la recogida de suministros para madres solteras y familias desplazadas hasta el apoyo a los heridos en centros de rehabilitación, pasando por el transporte de palestinos desde los puestos de control de todo el país hasta los hospitales de Israel a través de Road to Recovery.

Aunque estas experiencias no son nada comparadas con lo que están pasando las madres de Gaza, esta guerra sigue siendo una gran perturbación y un completo borrado de la posibilidad de normalidad. ''Voz de las madres:''' Instalación centrada en las madres que exigen la devolución de los rehenes combinada con una representación de un túnel donde podrían estar retenidos (crédito: DAN BAR DOV)

Se han creado varias organizaciones dirigidas por mujeres con variaciones sobre el tema de proteger a nuestros hijos: Madres contra la Violencia, Madre Despierta, Madres en Primera Línea, Madres de Soldados, Madres Gritando, por nombrar algunas. Estoy en la mayoría de estos grupos, y asisto regularmente a actividades y protestas. El salón de mi casa está lleno de pancartas hechas a mano, y mi WhatsApp se llena las 24 horas del día con llamamientos a detener la guerra, acordar un alto el fuego, liberar a los rehenes, dejar que los soldados desbordados vuelvan a casa con sus familias y celebrar elecciones inmediatamente.

Rafah fue el punto de inflexión

Los miembros de estos grupos de madres proceden de todos los lados del espectro político, incluidos antiguos derechistas como yo que se han pasado a la izquierda y antiguos votantes de Netanyahu que han dicho a la multitud que se sienten traicionados. La mayoría, sin embargo, comparte la misma opinión: la violencia sólo trae más violencia, todos los seres humanos son seres humanos, y la única manera de lograr una paz duradera y recuperar a los rehenes es hablar con nuestros enemigos en lugar de machacar Gaza sin cesar y sin sentido mientras utilizamos a nuestros hijos como carne de cañón.

En las últimas semanas, los grupos de madres han explotado. El punto de inflexión llegó con la inminente invasión de Rafah. Mientras los expertos describían una invasión como una trampa explosiva que los terroristas de Hamás llevaban meses tendiendo, mientras los palestinos suplicaban una consideración humanitaria básica y mientras el gobierno estadounidense amenazaba a Israel con ramificaciones, el primer ministro Benjamin Netanyahu no se inmutó.

Hizo lo que quiso e invadió Rafah de todos modos. Lo que significa que, en un país con reclutamiento obligatorio universal a partir de los 18 años, nuestros chicos hicieron ese trabajo. Y los cuerpos han seguido amontonándose, por todas partes, sin acuerdo en el horizonte.

Para muchas madres, Rafah fue la gota que colmó el vaso. Un grupo que ahora se hace llamar “Padres de Soldados que Gritan ¡Basta!” (para incluir también a los padres) envió una carta con 900 firmas de padres combatientes pidiendo el fin de la guerra. Cuando eso no surtió efecto, protestamos en las casas de los ministros del gabinete. Cuando eso tampoco surtió efecto, el grupo empezó a disfrazarse de soldados heridos y a protestar ante los hospitales.

Esto es importante. El supuesto silencio y docilidad de los padres de los soldados siempre ha sido una vaca sagrada en Israel. El servicio militar se trata como un honorable deber nacional, y se espera que los padres se aguanten y actúen como modelos de obediencia militar.

Pero se acabó. Porque, como el grupo escribió en la carta, la guerra no está funcionando, y los padres ya no confían en que las FDI y su liderazgo político tengan los mejores intereses del país en el corazón. Desde luego, no los de los soldados' Yashutu Tzana , madre de Yisrael Tzana z”l asesinado el 7 de octubre, luchando contra los terroristas en Ofakim con su pistola, siendo consolada por las desconsoladas madres Sara Malka e Iris Roymi. (crédito: Meir Pawlowsky/OneFamily)

Y sin embargo Netanyahu parece impasible. Nada le conmueve. Ni los rehenes muertos. Ni los soldados muertos. Ni los gazatíes muertos. Ni las amenazas de perder la ayuda estadounidense. Ni la creciente ola de antisemitismo en los campus universitarios. Ni el daño irreparable a la cultura política estadounidense. Ni siquiera las amenazas de detención por parte del Tribunal Penal Internacional. Nada le despista.

Perspectiva estadounidense

Muchos israelíes sospechan que se aferra al cargo para evitar ser juzgado por cargos de corrupción de larga data. O que está esperando a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y a un presidente más indulgente con su visión belicista de Israel.

Sea cual sea la razón, mientras el gobierno israelí se queja de no tener suficientes fondos para las familias desplazadas de la envoltura de Gaza, ha tenido suficientes para gastar en misiones con todos los gastos pagados que llevan a influyentes de la derecha a Israel. Cualquiera con una audiencia dispuesta a decir que Israel no está haciendo nada malo y que los palestinos son todos unos mentirosos antisemitas y que la “izquierda despierta” es la causa de todo lo que está mal en el mundo puede encontrarse recibiendo una invitación personal del gobierno israelí para difundir su evangelio.

Como estadounidense-israelí, creo que tengo una perspectiva única adicional sobre todo esto. Como antiguo alumno del Barnard College que se trasladó a Israel poco después de mi graduación y matrimonio en 1991, he seguido de cerca las protestas en el campus. Durante un tiempo dejé de escribir y hablar críticamente sobre Israel por miedo a fomentar el antisemitismo. Pero entonces me di cuenta de que, al silenciarme, estaba haciendo exactamente el juego a Netanyahu. El efecto amedrentador de las protestas en los campus universitarios es precisamente lo que él pretende. Cuando los judíos estadounidenses tienen miedo, Netanyahu es más poderoso.

Aunque esto suene horrible para mis compatriotas judíos, me gustaría decir lo siguiente: Si seguimos respondiendo a las protestas insistiendo en que todo es antisemitismo y que Israel no hace más que actuar en defensa propia, estaremos tomando parte activa en provocar no sólo más muertes en todos los bandos, sino también en marcar el comienzo de un futuro despótico para Israel y partes del resto del mundo. Las amenazas a la democracia aquí y en el extranjero son reales. Y eso no será saludable para los judíos ni para otros seres vivos.

En lugar de apoyar a Bibi, tenemos que apoyar a las madres; pedir un acuerdo para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes, y exigir nuevas elecciones en Israel. Eso es lo mejor para el futuro de Israel y para todos los demás.