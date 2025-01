La rehén liberada Naama Levy pasó meses sola en un túnel de Hamas

Naama Levy pasó meses sola en un túnel, según una entrevista de 103FM con la Dra. Einat Yehene, Jefa de Rehabilitación en la División de Salud del Foro de Familias de Rehenes, donde reveló detalles sobre los rehenes liberados y su proceso de rehabilitación.

"No hablaré sobre su condición específica, ya que estamos en el proceso de descubrirla. Estas no son cosas que sean inmediatamente visibles, ya sea física o mentalmente", dijo la Dra. Yehene, una neuropsicóloga clínica, al inicio de la conversación.

Ella testificó que no compartió la euforia que rodeó la liberación de las cuatro soldados observadoras.

"El sábado, me preocuparon las imágenes altamente eufóricas", dijo.

"Hamas se aseguró de escenificar la liberación, con el aspecto impecable, las buenas soldados, los certificados y todos los vítores que llenaron el aire. Las chicas mostraron una resistencia increíble, y estoy feliz de que hayan participado en este juego para sobrevivir."

"Se trata de un trauma complejo con estrés continuo", continuó. "Si vemos todo el cuadro del secuestro del 7 de octubre, está el trauma del secuestro en sí mismo."

"En cuanto a las soldados femeninas, fuimos testigos de las imágenes horribles de su secuestro, incluido el asesinato de sus compañeros. Ahora sabemos sobre su prolongado cautiverio. Se informó que Naama pasó meses sola en un túnel, y cuando emergió, no sabía si seguía viva. Había una sensación de desconexión de la realidad. Se trata de un trauma complejo con estrés continuo y peligro de vida." Daniella Gilboa, Naama Levy, Liri Albag and Karina Ariev. (credit: Hamas Military Wing via Reuters)

También mencionó que incluso el momento de su liberación fue muy difícil: "Simplemente al estar en el escenario, podría haber un gazatí en la multitud, quien podría haber tenido un familiar asesinado por las FDI el día anterior, y decidir sacar un arma y dispararles."

"La euforia se desvanece, y está la euforia del gran alivio de la liberación en sí misma. Es un momento catártico, ya que las familias han pasado por el infierno", agregó.

La imagen idílica de su regreso no es la realidad, explicó la Dra. Yehene.

"Esto no es la verdad, porque sabemos que después de los primeros días, el carnaval mediático termina, y los mensajes de 'ella sigue siendo la misma chica vibrante' no sirven ni a la persona ni a los demás y su condición".

Cicatrices psicológicas

La Dra. Yehene ha trabajado con rehenes liberados de intercambios anteriores, y sus conclusiones no son en absoluto eufóricas: "Lo que sabemos sobre las personas que pasaron cincuenta días en cautiverio es que ninguna de ellas jamás se ha encontrado de nuevo en este mundo".

"La integración es difícil, y las personas sufren de síntomas de estrés postraumático complejos. Algunos rehenes pasean con perros de terapia, otros no pueden ir a ninguna parte sin familiares. También sufren de deficiencias nutricionales y una sensación de alienación".

"Hasta que todos los rehenes regresen, no podrán rehabilitarse completamente", agregó.

Según su investigación, la rehabilitación completa no puede ocurrir sin el regreso de todos los rehenes. Ella ve esto como una herida profunda tanto para los rehenes liberados como para sus familias: "Una cosa que destaca como un elemento central es que mientras haya rehenes en Gaza, esta lucha no terminará, y hasta que todos regresen, no habrá una rehabilitación completa ni para ellos ni para el público. Las cicatrices psicológicas persistirán".