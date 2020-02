pic.twitter.com/KRyRpJ8AFx عضو المكتب السياسي لحركة #حماس ، خليل الحية، يوجه رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "إذا كنت تهدد حماس فإن حماس تعد لاقتلاعك، ونحن نعد لك الرحيل عن أرضنا". #فلسطين February 13, 2020

A member of the political wing of the Hamas movement , Khalil al-Hayyah, tweeted a message on Thursday morning aimed towards Prime Minister Benjamin Netanyahu telling him, "If you threaten Hamas, Hamas is preparing to uproot you, and we promise you will leave our land. #Palestine."