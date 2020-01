(צילום: חסן סליח)pic.twitter.com/SESLnsOpH1 בפעם הראשונה מאז 2014: משאית מלט הגיעה לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום(צילום: חסן סליח) @coren_ido January 30, 2020

Trucks carrying cement were allowed into the Gaza Strip through the Kerem Shalom crossing for the first time since 2014 on Thursday, according to Kan news.