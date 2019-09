Israel Defense Forces completed raids and searches in the West Bank early Tuesday morning according to al-Quds news agency.







قوات الاحتلال تُداهم عدة منازل عقب اقتحامها بلدة بيت لقيا غرب #رام_الله. pic.twitter.com/zO75sslaEl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2019

The news agency tweeted that the raids took place in Beit Liqya village.

var cont = `Join Jerusalem Post Premium Plus now for just $5 and upgrade your experience with an ads-free website and exclusive content. Click here>>



`; document.getElementById("linkPremium").innerHTML = cont; (function (v, i){ });