Israeli TV provider Yes announced a new streaming platform on Monday.



The new platform, called Yes +, will stream content through the internet and will be avalable on an Apple TV device for 199 NIS.

יס מכריזה על Yes+, שירות סטרימינג חדש. כל תכני החברה דרך האינטרנט ולא לוויין. זמין דרך אפליקציה לאפל טיווי (בהמשך עוד מכשירים) ב-199 שקל pic.twitter.com/Ux2lVSLGZL — Sagi Cohen (@SagiCohen) October 28, 2019

