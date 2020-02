لحظة إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجةٍ حارقة خلال المواجهات التي اندلعت بمدينة الخليل اليوم pic.twitter.com/yPoXfVUbNU February 2, 2020

An IDF soldier was struck by a Molotov cocktail during clashes between Israeli security forces and Palestinians in Hebron on Sunday, according to Palestinian reports.It is unclear if the soldier was injured.