המשטרה סגרה את חלק משערי הר הבית. בשערי העיר העתיקה מורשים לעבור רק תושבי העיר. המטרה היא לדלל את מספר המתפללים באל-אקצא. התוצאה עימותים עם מתפללים פלסטינים בואדי ג'וז. pic.twitter.com/QqEPsW6Uyq March 20, 2020

Israel Police set up blockades around the Temple Mount on Friday morning and began limiting the entrance of worshippers wishing to pray at al-Aqsa Mosque in an attempt to mitigate the spread of coronavirus, prompting clashes with police forces in Wadi Joz.