IRGC Quds Force commander visits grave of PMF commander in Iraq

Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force Commander Esmail Qaani visited the grave of Abu Mahdi al-Muhandis, a commander in the pro-Iranian Popular Mobilization Forces, as well as other graves in the city of Najaf, Iraq on Sunday, according to Iranian media.



حضور سردار قاآنی در کنار مزار شهید ابو مهدی‌المهندس و شهدای خانواده صدر در نجف اشرف pic.twitter.com/g89dUzh7YM January 16, 2022

Al-Muhandis was killed in 2020 in the US drone strike which targeted then IRGC Quds Force commander Qasem Soleimani in Baghdad. The visit by Qaani comes after a string of rocket and drone attacks targeting US advisers in Iraq and Syria in early January. At least some of the attacks were blamed on pro-Iranian militias.