Palestinian terrorists clashed with the IDF near Joseph's Tomb as Jewish worshippers prepared to visit the site on Tuesday night, according to Palestinian reports.

مشاهد جديدة من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس.#فلسطين pic.twitter.com/jzPibyGuFc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2022

Exchanges of gunfire could be heard in videos reportedly from the scene.