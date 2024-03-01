Jerusalem Post
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Israel FM Katz calls out Erdogan's hypocrisy over his treatment of Kurds in Turkey

By JERUSALEM POST STAFF

Israeli Foreign Minister Israel Katz accused Turkey's President Recep Tayyip Erdogan of hypocrisy over his accusations against Israel in a post to X on Friday.

Katz attacked Erdogan's accusation that Israel was committing genocide in Gaza and countered by claiming that Erdogan constantly massacres Kurds in Turkey.

"You should be silent and ashamed!" He wrote.

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