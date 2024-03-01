Israel FM Katz calls out Erdogan's hypocrisy over his treatment of Kurds in Turkey

Israeli Foreign Minister Israel Katz accused Turkey's President Recep Tayyip Erdogan of hypocrisy over his accusations against Israel in a post to X on Friday.

Katz attacked Erdogan's accusation that Israel was committing genocide in Gaza and countered by claiming that Erdogan constantly massacres Kurds in Turkey.

"You should be silent and ashamed!" He wrote.

Turkiye'de ve bölgede Kürtlere sürekli katliam uygulayan Erdoğan İsrail'i Gazze'de kasıtlı olarak soykırım yapmakla itham ediyor. Sn. @RTErdogan, biz sizin gibi değiliz. Türkiye'de misafir ettiğiniz ve katliamlar yapmalarını ve cinayetler işlemelerini olanaklı kıldığınız suç… pic.twitter.com/cmyjUVGCDs