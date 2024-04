Almog Cohen calls for Chief of Staff Herzi Halevi to be sacked for October 7 failures

Otzma Yehudit MK Almog Cohen called for IDF Chief of Staff Herzi Halevi to be sacked for his failure on October 7 in a post to X on Friday afternoon.

אם הרמטכ״ל מרגיש מספיק בנוח מבחינה מוסרית להעניש בהדחה קצין עתיר זכויות, על טעות מבצעית שעשה(מי שלא עושה לא טועה), בשלה העת המוסרית להדיח את הרמטכ״ל על המחדל המבצעי שהפקיר אותנו כאן למוות בשבת השחורה, ובשעות שלפני פרוץ המתקפה. — אלמוג כהן Almog cohen (@almog_cohen08) April 5, 2024

He stated that if Halevi feels comfortable firing a lower-ranked commander for mistakes, then it is time to fire Halevi for the mistakes he made on October 7.