The Holocaust Remembrance Day siren sounded in the Gaza Strip on Monday, according to an Army Radio report.

צפירת יום השואה הושמעה היום גם בתוך רצועת עזה - במסדרון נצרים@Doron_Kadosh pic.twitter.com/PrW31EMSnR — גלצ (@GLZRadio) May 6, 2024

The siren reportedly sounded in the Netzarim corridor.

The military stated on Monday that troops of the 99th Division operating in the area marked the day with ceremonies.