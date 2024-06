Senior IDF officials plan to rename Saturday's hostage rescue operation after commander Arnon Zamora, who was fatally wounded during the operation, Israel's Army Radio reported.

