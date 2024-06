Two explosive devices exploded 60 meters from the wall separating Tulkarm and Bat Hefer following a shooting, Israeli media reported on Sunday.

תיעוד: מטענים התפוצצו 60 מטרים מחומת קו התפר של בת חפר – לאחר ירי שהתבצע לעבר היישוב | לידיעה המלאה >>> https://t.co/XWY6LEYTNU@hadasgrinberg pic.twitter.com/NyGZyBnuc8 — כאן חדשות (@kann_news) June 23, 2024

Explosive sounds were heard in the Sharon area, and there were no casualties or injuries, though security forces conducted searches in the area.