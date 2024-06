41-year-old rescued hostage Shlomi Ziv, who was rescued in early June from Gaza captivity, returned home to Moshav Elkosh on Tuesday, Kan news reported.

שלומי זיו, שחולץ לפני כשבועיים וחצי משבי חמאס, שב לביתו במושב אלקוש שבגליל המערבי. תושבי מושב מעונה קיבלו את פניו בצומת המושב(מיכל ורסמן, צילום: ערן מזרחי) pic.twitter.com/WsSxjyafms — כאן חדשות (@kann_news) June 25, 2024

Ziv, along with three other hostages, were rescued from Nuseirat, Gaza, during Operation Arnon in early June.