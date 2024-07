Israel's Fire and Rescue Authority reported on Thursday night that there had been a malfunction in the 102 emergency line across the country, and in the case of a fire, to call alternate numbers depending on location.

כבאות והצלה: לא ניתן לחייג לקווי החירום 102 בעקבות תקלה, באירוע חירום יש לחייג למספרים הבאים >> pic.twitter.com/KvrJepWYYQ — גלצ (@GLZRadio) July 11, 2024