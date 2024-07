News presenter Arad Nir stated on Tuesday that Hamas Nukhba terrorists being held in prisons deserve legal protection and are "human beings with equal rights."

ערד ניר: מחבלי הנוחבה הם בני אדם שווי זכויות.אני אומר שיאמץ אליו הביתה אחד מהם, מה אתה אומר ערדוש??? pic.twitter.com/wlBPAEzLqA — Michael zohar מיכאל (@Michael50616567) July 16, 2024

In the face of pushback from fellow presenters, Nir said, "The State of Israel is a cultured country where every person deserves legal protection."