Saudi Arabia is not linked to or participating in targeting Hodeidah in Yemen, Defense Ministry spokesperson Turki al-Malki said on Sunday.

المتحدث باسم #وزارة_الدفاع العميد تركي المالكي :المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة، والمملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت. pic.twitter.com/jfg2Bpb1qg — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 20, 2024

Saudi Arabia will not allow its airspace to be infiltrated by any party, he added.