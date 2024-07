Masked Israelis set fire to vehicles and threw stones at Palestinian vehicles and shops in Huwara on Tuesday, following reports that Palestinians had stoned Israeli vehicles in Yitzhar, KAN reported on Tuesday night.

התפרעויות אלימות בחווארה: אחרי שפלסטינים רגמו באבנים כלי רכב ישראליים - רעולי פנים ירדו מיצהר לכפר, הציתו רכב ופחים ויידו אבנים על כלי רכב פלסטיניים וחנויות@carmeldangor pic.twitter.com/aGrfvkxest — כאן חדשות (@kann_news) July 23, 2024