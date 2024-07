Israeli athlete Lihie Raz advanced in Women's All-Around Gymnastics, securing the blue-and-white a spot at the finals in the Paris Olympics women's gymnastics, N12 reported on Wednesday.

