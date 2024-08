Clashes erupted between haredim and police forces at the entrance to the Tel Hashomer recruiting office on Monday morning, Israeli media reported.

עימותים בין שוטרים למפגינים בלשכת הגיוס בתל השומר@AkivaWeisz pic.twitter.com/Fa8yX6VxTg — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2024

This comes amid the military's call-up of hundreds of haredim for enlistment.