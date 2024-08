Explosive devices were hurled at IDF troops operating to the west of Nablus, KAN news reported on Sunday morning.

מחבלים השליכו מטענים על כוחות צה"ל שפועלים במחנה אלעין ממערב לשכם. הכוחות השיבו בירי ופגעו במחבל | תיעוד פלסטיני של חילופי הירי@ela1949 @migansh5 pic.twitter.com/8LA7C45Xa8 — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2024

The forces shot at the source of the attack, and a hit was detected, according to the report.