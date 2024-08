An IDF aircraft crashed this morning in the maritime area off the coast of Palmachim due to a technical malfunction.

כלי טיס של צה״ל נפל הבוקר במרחב הימי מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית, הכלי נאסף על ידי כוחות צה"ל.האירוע מתוחקר, אין חשש לדלף מידע ואין חשש לאירוע בטחוני. — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 14, 2024

The aircraft has since been recovered by IDF forces, and the incident is under investigation, with no concern for information leakage or security threats.