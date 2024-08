Approximately 40 people attempted to break into the Gaza Strip in the Erez pass area, KAN news posted on X, formerly Twitter, on Thursday.

כ-40 בני אדם ניסו לפרוץ לרצועה באזור מעבר ארז, שבעה נעצרו על ידי צה"ל@Itsik_zuarets @yonatanraveh11 — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2024

According to army radio, the IDF arrested seven of them, and an additional 20 were taken for investigation.