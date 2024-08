The Israeli delegation to the ceasefire negotiations will depart for the summit in Cairo despite rising tensions with Hezbollah, Army Radio reported on Sunday morning.

פסגת המו"מ בקהיר | הוחלט כי משלחת ישראל בראשות ראש המוסד, ראש השב"כ והאלוף ניצן אלון תצא לקהיר לפסגה. — Yanir Cozin - יניר קוזין (@yanircozin) August 25, 2024

The delegation includes Shin Bet Director David Barnea and Major-General Nizan Alon.