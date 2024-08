An IDF aircraft broke the sound barrier in Lebanon on Tuesday evening, Army Radio posted on X, formerly Twitter.

מטוסי חיל האוויר שוברים שוב את מהירות הקול בשמי לבנון ובאופן חריג - בסוריה מדווחים על שמיעת הבומים עד אזור דמשק pic.twitter.com/ZfBd2EkyoX — גלצ (@GLZRadio) August 27, 2024

According to the post, loud noises resulting from breaking the sound barrier were heard in Syria, including in the area of Damascus.