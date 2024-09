The Israel Air Force struck around 20 targets in southern Lebanon, army radio reported early Wednesday morning.

בשעות האחרונות: גל תקיפות רחב של צה"ל בדרום לבנון. לפי גורמי ביטחון הותקפו כ-20-25 יעדים - רובם משגרי רקטות של חזבאללה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/UIXRKD4e4l — גלצ (@GLZRadio) September 11, 2024

The report further added that most of the targets were Hezbollah rocket launchers.