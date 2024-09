23 Palestinians hiding in the back of a garbage truck have been arrested at the Maccabim junction on road 443 for attempting to enter Israel illegally, Israeli media reported on Saturday night.

23 פלסטינים שניסו להסתנן לשטח ישראל נתפסו בתוך משאית זבל במחסום מכבים@carmeldangor pic.twitter.com/mZi0eBLByR — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2024