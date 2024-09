Explosions were heard in Baalbek in Lebanon on Wednesday, according to the Lebanese media outlet Al Jadeed.

مراسلة #الجديد: انفجاران في مدينة بعلبك وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان@rifakil — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024

This comes after a second wave of communication device explosions rocked Hezbollah throughout Lebanon on Wednesday.

This is a developing story.