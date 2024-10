The Israeli cabinet has decided that there will be a harsh response to the Iranian attack but cautioned that it would not lead to a regional war, according to Kan News on Wednesday.

