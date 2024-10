Border police arrested 16 Palestinians from the Gaza Strip who were illegally in Israel, Army Radio posted on X, formerly Twitter, on Wednesday.

The illegal residents were reportedly arrested in a shuttle vehicle in the Galilee while they were on their way to the West Bank.