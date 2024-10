Three Lebanese soldiers have been killed in alleged Israeli strikes in southern Lebanon, the Lebanese Armed Forces stated on Sunday.

استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/wWVY9e6f5f — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 20, 2024