Firefighters and planes were deployed to attempt to extinguish a fire that erupted near a security facility in the West Bank, Israeli media reported on Friday.

כבאות והצלה: שריפה פרצה בכמה חזיתות סמוך למתקן ביטחוני ליד קדומים שבשומרון. לוחמי אש פועלים לכיבויה, מטוסי כיבוי הוזנקו@carmeldangor (צילום: דוברות כבאות והצלה) pic.twitter.com/2QiNjzS4g3 — כאן חדשות (@kann_news) October 25, 2024

This is a developing story.