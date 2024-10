A senior Israeli official had emphasized that there must be more flexblity for a hostage deal to be possible, N12 posted on X, formerly Twitter, on Friday.

המגעים לעסקה לשחרור החטופים | גורם ישראלי בכיר: "אם לא תהיה התגמשות - לא תהיה עסקה"@danawt — החדשות - N12 (@N12News) October 25, 2024