Iranian Supreme Leader Khamenei posted a threat against Israel on his Hebrew Twitter/X account on Sunday.

"The Zionist regime made a mistake," he wrote, "a mistake in its calculation regarding Iran."

המשטר הציוני עשה טעות, וטעה בחישוב שלו לגבי איראן. נגרום לו להבין איזה כוח, יכולת, יוזמה ורצון יש לאומה האיראנית. — Khamenei.ir Hebrew (@Khamenei_Heb) October 27, 2024

"We will make [them] understand what strength, ability, initiative, and desire the Iranian nation has," his post concluded.