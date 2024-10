IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee issued an evacuation warning for residents of Baalbek in Lebanon on Wednesday.

#عاجل إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورسجيش الدفاع سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم.من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التالية: ⭕️أوتوستراد زحلة - بعلبك⭕️طريق نحلة - بعلبك ⭕️طريق… pic.twitter.com/1FZoFWqdeO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024